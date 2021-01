Benevento-Milan 0-2, rossoneri restano primi da soli (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Milan passa per 2-0 sul campo del Benevento e conserva il primo posto solitario nella classifica di Serie A. Il Diavolo sblocca il risultato con il rigore di Kessie al 15? e raddoppia al 49? con Leao. Il Milan gioca quasi un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Tonali nel corso del primo tempo e nella ripresa rischia quando il Benevento spreca un rigore con Caprari. La formazione allenata da Pioli sale a 37 punti e conserva una lunghezza di vantaggio sull’Inter. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilpassa per 2-0 sul campo dele conserva il primo posto solitario nella classifica di Serie A. Il Diavolo sblocca il risultato con il rigore di Kessie al 15? e raddoppia al 49? con Leao. Ilgioca quasi un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Tonali nel corso del primo tempo e nella ripresa rischia quando ilspreca un rigore con Caprari. La formazione allenata da Pioli sale a 37 punti e conserva una lunghezza di vantaggio sull’Inter. Funweek.

