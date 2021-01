Ambientalisti all'attacco: «Chiudete subito Peretola, l’aeroporto è irregolare» (Di domenica 3 gennaio 2021) Mentre riparte l'iter della nuova pista, l’associazione Vas non ha dubbi: «È come una casa che non ha l’abitabilità» Leggi su iltirreno.gelocal (Di domenica 3 gennaio 2021) Mentre riparte l'iter della nuova pista, l’associazione Vas non ha dubbi: «È come una casa che non ha l’abitabilità»

Ultime Notizie dalla rete : Ambientalisti all I 18 anni di Greta Thunberg, la coscienza ambientalista della Terra Il Messaggero Veneto È il giorno del 18esimo compleanno di Greta Thunberg. Un regalo? «Aiutare il pianeta»

Collegata dalla sua casa di Stoccolma, Greta risponde a una serie di domande sulle sue battaglie e, più in generale, sul mondo degli ambientalisti. Come quella sugli attivisti più radicali che ...

Trivelle, ipocrisia e «ambientalisti»

Il rischio che le multinazionali del petrolio possano avviare le ricerche di idrocarburi in Adriatico meridionale è ora più tangibile ...

