Alaves-Atletico Madrid, Simeone: “Campo difficile, ma espresso un bel calcio. Vincere la Liga? Rispondo così” (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Atletico Madrid non conosce sconfitta. Vittoria per 2-1 nei confronti dell'Alaves e testa della classifica mantenuta.VIDEO Atletico Madrid, il saluto di Simeone a Diego Costa: “Ovunque andrà lascerà il segno”Diego Pablo Simeone ha avuto modo di analizzare il trionfo dei Colchoneros, affrontando diversi temi interessanti.La partita è stata complicata e solo un gol di Luis Suarez nel finale ha permesso ai madrileni di uscire con i tre punti dall'Estadio Mendizorrotza. Simeone è contento della prova dei suoi, che ancora una volta hanno dimostrato di essere un gruppo compatto: "Questo Campo è sempre difficile per noi, l'avversario gioca molto bene, oggi abbiamo espresso un bel calcio, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'non conosce sconfitta. Vittoria per 2-1 nei confronti dell'e testa della classifica mantenuta.VIDEO, il saluto dia Diego Costa: “Ovunque andrà lascerà il segno”Diego Pabloha avuto modo di analizzare il trionfo dei Colchoneros, affrontando diversi temi interessanti.La partita è stata complicata e solo un gol di Luis Suarez nel finale ha permesso ai madrileni di uscire con i tre punti dall'Estadio Mendizorrotza.è contento della prova dei suoi, che ancora una volta hanno dimostrato di essere un gruppo compatto: "Questoè sempreper noi, l'avversario gioca molto bene, oggi abbiamoun bel, ...

