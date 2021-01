Vaccino, l’elenco completo dei centri di somministrazione in Italia “è ancora in divenire”. Il documento di Arcuri (Di sabato 2 gennaio 2021) l’elenco completo dei centri di somministrazione del Vaccino anti-Covid in Italia “è ancora in divenire”. A evidenziarlo è un documento firmato dal commissario straordinario Domenico Arcuri e pubblicato oggi da Zetaluiss, che lo ha ottenuto in risposta all’istanza di accesso civico generalizzato (Foia) inoltrata al Ministero della Salute e agli uffici per l’Emergenza Covid per richiedere l’elenco completo dei centri dove il Vaccino contro il Sars-cov-2 verrà distribuito. Il documento specifica che “come riportato nel documento del Ministero della Salute l’elenco dei centri vaccinali ... Leggi su tpi (Di sabato 2 gennaio 2021)deididelanti-Covid in“èin”. A evidenziarlo è unfirmato dal commissario straordinario Domenicoe pubblicato oggi da Zetaluiss, che lo ha ottenuto in risposta all’istanza di accesso civico generalizzato (Foia) inoltrata al Ministero della Salute e agli uffici per l’Emergenza Covid per richiederedeidove ilcontro il Sars-cov-2 verrà distribuito. Ilspecifica che “come riportato neldel Ministero della Salutedeivaccinali ...

