"Tieni aperti i bar, altrimenti arrivano le bombe". Minacciato Toti, presidente della Regione Liguria (Di sabato 2 gennaio 2021) “Gentilissimo presidente Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri. Conosce le bombe? … Ok”. E’ il testo della lettera... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 gennaio 2021) “GentilissimoGiovanni, le consiglio vivamente di tenerei bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri. Conosce le? … Ok”. E’ il testolettera...

LiguriaNotizie : Tieni aperti bar e ristoranti, conosci le bombe? Lettera minatoria a Toti. Indagini Digos - Superpana3 : @fanpage se tieni gli aeroporti aperti a gennaio 2020.... - stage4eu : Oggi facciamo tappa in #belgio. In questo paese hanno sede numerose multinazionali e molte importanti istituzioni e… - vitogarofalo : @pinegaps Spero davvero che tu possa farlo. Ovviamente, non c’è bisogno di dirti che ci sono molte persone, “profes… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerard3: Dopo la mafia nigeriana, criminali tunisini, sbarcano anche i terroristi dell'Isis, grazie Lamorgese che tieni i Porti… -