Tennis | Melbourne Park diviso in tre zone per i tornei pre-Australian Open

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ci si prepara a dovere in Australia in vista dell’arrivo dei giocatori diche saranno protagonisti degli, primo Slam del 2021 previsto dall’8 al 21 febbraio. Come è noto, l’emergenza sanitaria e la conseguente quarantena hanno obbligato gli organizzatori a seguire un iter diverso dal solito: le qualificazioni a Doha (tabellone maschile) e a Dubai (tabellone femminile) dal 10 al 13 gennaio; i dueATP 250 e i due WTA 500 dal 31 gennaio al 6 febbraio; l’ATP Cup dal 1° al 5 febbraio. Per permettere lo svolgimento degli eventi elencati, i gestori hanno deciso di dividerein tre aree: la Rod Laver Arena e la Margaret Court Arena saranno riservati ai match dell’ATP Cup; i campi della zona Ovest vedranno andare in scena gli ATP 250; la John Cain ...

Ci si prepara a dovere in Australia in vista dell'arrivo dei giocatori di tennis che saranno protagonisti degli Australian Open, primo Slam del 2021 previsto dall'8 al 21 febbraio. Come è noto, l'emer ...