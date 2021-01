Stefano De Martino | magnifica notizia | finalmente arriva l’annuncio tanto atteso

Leggi su sologossip

(Di sabato 2 gennaio 2021)dadeed i fan sono pazzi di gioia: il famoso conduttore, ex ballerino di Amici, è pronto a tornare in tv! Il 2021 è iniziato con tantissime sorprese. I telespettatori attendono con ansia l’inizio delle loro trasmissioni televisive preferite! Su Netflix sono in arrivo tantissime nuove serie televisive, come vi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.