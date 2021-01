Stato di Crisi: L'Espresso in edicola e online domenica 3 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Il governo in bilico per una guerra di poltrone. La Pianura Padana che continua a respirare veleni. E la Germania verso le ultime elezioni dell'era Merkel. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali Leggi su espresso.repubblica (Di sabato 2 gennaio 2021) Il governo in bilico per una guerra di poltrone. La Pianura Padana che continua a respirare veleni. E la Germania verso le ultime elezioni dell'era Merkel. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo. E gli articoli in anteprima per gli abbonati digitali

pietrofiguera : RT @OsservatorioRus: 2020 - IL #PAGELLONE DI FINE ANNO?? Il 2020 è stato un pessimo anno per molte repubbliche ex sovietiche, e non solo pe… - Cede66De : Povero #renzi bacchettato anche dal capo dello stato!!Quando dico che suo ego è smisurato e fuori controllo facendo… - ninoBertolino : RT @ilgiornale: Il Recovery Fund, la crisi di governo, l'elezione Capo dello Stato e le Comunali a Milano, Torino e Napoli sono i principal… - 273_333 : @matteorenzi mattarella e’ stato chiaro : fare crisi governo e’ cosa errata . Il l’ho votata ma nn ripeterò più .Gi… - 8254Lentini : @repubblica Renzi sbaglia strada a creare crisi sordo anche agli appelli del capo dello stato -

Ultime Notizie dalla rete : Stato Crisi Stato di Crisi: L'Espresso in edicola e online domenica 3 gennaio L'Espresso Il vescovo di Latina: «Serve uno scatto morale per superare questa crisi»

Messa del 1° gennaio con attenzione alle prescrizioni Covid e senza le autorità, ma comunque presieduta dal vescovo Mariano Crociata. «Inizia un nuovo anno solare e questo ...

Gli italiani non vogliono Conte al governo: l'87% non si fida di Giuseppi

Sondaggio choc per Conte: solo il 13% continua a fidarsi. E adesso gli elettori vogliono tornare alle urne per mandare a casa il governo giallorosso.

