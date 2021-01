Sgarbi contro Raggi | “Ma chi c…o sei per dire No ai botti? Ti hanno risposto i cittadini liberi che hanno incendiato Roma”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 gennaio 2021) Vittoriosta facendo discutere in queste ore per il lungo video messaggio postato sulla sua pagina facebook. Ne ha per tutti, in particolare se la prende con la sindaca di, Virginia, colpevole – a suo– di aver firmato l’ordinanza anti: “Ma chi c…o seiperNo ai?”, dandole della “cretina” e della “povera deficiente eletta da una quantità di disperati che non sapevano chi votare”, esprimendo poi un certo compiacimento per il fatto che “iincendiando…” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.