Serie A | dove vedere la quindicesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Leggi su newnotizie

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il primo turno del 2021 si aprirà con la sfida fra Inter e Crotone in programma domani alle 12:30. Il Milan sarà di scena a Benevento alle 18, mentre la Juventus ospiterà l’Udinese alle 20:45. Torna in campo laA. Il primo match dellasarà Inter-Crotone in programma domani alle 12:30. Alle L'articolo NewNotizie.it.