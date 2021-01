Sassuolo, De Zerbi: “L’Atalanta non è più una provinciale ma se mettiamo rabbia a Bergamo…” (Di sabato 2 gennaio 2021) La conferenza stampa di mister Roberto De Zerbi alla vigilia di Atalanta-Sassuolo, 15esima giornata di Serie A TIM 2020/21 in programma domani alle ore 15 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Queste le dichiarazione del tecnico neroverde: "La Dea ha fatto male a tante squadre e il percorso in Champions rende conto di che tipo di avversario andremo a incontrare domani. Noi vogliamo fare la nostra parte e non andare a Bergamo per una passeggiata. L'Atalanta ha tutto: una squadra completa con società, allenatore pubblico, e non è più una provinciale ma una grande del campionato italiano. Dispiace per le porte chiuse perchè giocare a Bergamo con il pubblico sarebbe stato stimolante. La squadra di Gasperino per me vale la la Juve, il Milan, l'Inter e la Roma. Domani spero che portiamo in campo la rabbia per le sconfitte ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) La conferenza stampa di mister Roberto Dealla vigilia di Atalanta-, 15esima giornata di Serie A TIM 2020/21 in programma domani alle ore 15 presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Queste le dichiarazione del tecnico neroverde: "La Dea ha fatto male a tante squadre e il percorso in Champions rende conto di che tipo di avversario andremo a incontrare domani. Noi vogliamo fare la nostra parte e non andare a Bergamo per una passeggiata. L'Atalanta ha tutto: una squadra completa con società, allenatore pubblico, e non è più unama una grande del campionato italiano. Dispiace per le porte chiuse perchè giocare a Bergamo con il pubblico sarebbe stato stimolante. La squadra di Gasperino per me vale la la Juve, il Milan, l'Inter e la Roma. Domani spero che portiamo in campo laper le sconfitte ...

ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'L'Atalanta non è più una provinciale ma se mettiamo rabbia a Bergamo...' -… - calciodangolo_ : ??? Verso #AtalantaSassuolo, #DeZerbi: 'Non è un big match. #Caputo e #Boga presto al meglio' ??????? - Angolo_Atalanta : ??? Verso #AtalantaSassuolo, #DeZerbi: 'Non è un big match. #Caputo e #Boga presto al meglio' ??????? - Angolo_Viola : ??? Verso #AtalantaSassuolo, #DeZerbi: 'Non è un big match. #Caputo e #Boga presto al meglio' ??????? - Angolo_Lazio : ??? Verso #AtalantaSassuolo, #DeZerbi: 'Non è un big match. #Caputo e #Boga presto al meglio' ??????? -