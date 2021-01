Roma Sampdoria, i convocati di Ranieri: presente Bereszynski (Di sabato 2 gennaio 2021) Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Roma. Il suo elenco Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Roma. L’elenco. Portieri: Audero, Ravaglia, LeticaDifensori: Rocha, Augello, Colley, Regini, Tonelli, Yoshida, Bereszynski.Centrocampisti: Silva, Ekdal, Verre, Jankto, Askildsen, Thorsby, Leris, Damsgaard, Candreva.Attaccanti: Ramirez, La Gumina, Quagliarella. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Claudioha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro la. Il suo elenco Claudioha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro la. L’elenco. Portieri: Audero, Ravaglia, LeticaDifensori: Rocha, Augello, Colley, Regini, Tonelli, Yoshida,.Centrocampisti: Silva, Ekdal, Verre, Jankto, Askildsen, Thorsby, Leris, Damsgaard, Candreva.Attaccanti: Ramirez, La Gumina, Quagliarella. Leggi su Calcionews24.com

