Roma Sampdoria, i convocati di Fonseca: out Fazio per un fastidio al ginocchio (Di sabato 2 gennaio 2021) Paulo Fonseca ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Sampdoria: out Federico Fazio Paulo Fonseca ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Sampdoria in programma domani allo stadio Olimpico. Non sarà presente Federico Fazio. Il difensore argentino ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro. Portieri: Boer, Farelli, Pau Lopez. Difensori: Ibanez, Juan Jesus, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Peres, Smalling, Santon. Centrocampisti: Cristante, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Podgoreanu, Villar, Veretout. Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Perez, Providence.

