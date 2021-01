Roma-Sampdoria domani in tv | Sky o DAZN? Orario | canale e come vederla in diretta streaming

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I giallorossi si trovano al terzo posto in classifica e inseguono Milan e Inter, distanti rispettivamente sei e sette punti. La squadra di Fonseca vuole rimanere in alto. L’incontro, previstodomenica 3 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su1, oltre che insulla piattaforma. Sportface.it seguirà l’incontro con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e highlights al termine. SportFace.

infoitsport : Sampdoria, Ranieri è chiaro: 'Con la Roma serve la partita perfetta' - infoitsport : Sampdoria | Ranieri “Contro la Roma serve partita perfetta” - infoitsport : Pronostico Roma-Sampdoria, Serie A 03-01-2021 e info - infoitsport : Probabili formazioni Roma-Sampdoria | Serie A - infoitsport : SAMPDORIA - Ranieri: con la Roma serve la gara perfetta -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sampdoria

(LAROMA24) Roma-Sampdoria, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming. by Ludovica De Angelis. Paulo Fonseca, Roma - Foto Antonio Fraioli. La Roma di Paulo Fonseca sfida in casa la ...La Sampdoria torna in campo all’Olimpico di Roma per affrontare i giallorossi di Paulo Fonseca. Per Claudio Ranieri è un ritorno a casa dato che il tecnico ha allenato 73 partite di Serie A sulla panc ...