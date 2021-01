Lite sfocia in tragedia in provincia di Napoli | 44enne ucciso a coltellate

(Di sabato 2 gennaio 2021) È di pochissimi minuti fa la tragica notizia di unata in. Com riporta IlMattino, un uomo di 44 anni è statoa coltellato a Casola di, Comune dei Monti Lattari. L’omicidio è avvenuto in via Vittorio Veneto, poco prima delle 17. Morto dopo unaL’uomo, di cui non sono L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Lite sfocia

Teleclubitalia

Un uomo di 44 anni, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è morto dopo essere stato accoltellato in una lite a Casola di Napoli, piccolo Comune dei Monti Lattari. L’omicidio è ...Con il via libera degli azionisti di Tiffany, si suggellano così le nozze tra il celebre brand di gioielli e Lmvh. Un matrimonio che stava per sfociare in un divorzio, nonostante non fosse stato ancor ...