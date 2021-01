La fuga in Svizzera di Giulia De Lellis che fa infuriare i fan

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 gennaio 2021) Carlo Lanna Nonostante i divieti,Detrascorre il Capodanno lontano dall'Italia e sui social i fan prendono di mira l'influencer con commenti acidi e al veleno Sono atipiche le feste di Natale che stiamo vivendo. A causa del virus che ancora dilaga nel nostro paese, il governo ha messo in atto nuove misure restrittive che hanno costretto gli italiani a un Natale e un Capodanno in casa, senza feste, senza baci e senza abbracci. Ma c’è chi, nonostante i controlli, riesce ad aggirare i divieti. Come è successo aDeche ha trascorso l’ultimo dell’anno in, lontano dalla zona rossa e dai negozi chiusi. L’ex gieffina, come al solito, ha condiviso sui social la sua vacanza in libertà, pubblicando foto e video in cui appare serena e rilassata tra la neve. I ...