La Fiorentina ai piedi di Vlahovic (Di sabato 2 gennaio 2021) FIRENZE - Ha preso una grande rincorsa nel finale del 2020 per iniziare a volare subito fra presente e futuro. Dusan Vlahovic nel 2021 compirà 21 anni, esattamente fra ventisei giorni quando ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 gennaio 2021) FIRENZE - Ha preso una grande rincorsa nel finale del 2020 per iniziare a volare subito fra presente e futuro. Dusannel 2021 compirà 21 anni, esattamente fra ventisei giorni quando ...

sportli26181512 : La #Fiorentina ai piedi di Vlahovic: Il giovane serbo, dopo un finale di 2020 esplosivo, contro il Bologna minaccia… - sburrotre : @eazymoneysnyper Quando osimhen farà un gol come quello di Leao vs Fiorentina l’anno scorso mi cancellerò da Twitte… - MBurroni74 : @GaudericoPrimo Rocco risulta antipatico perché si mette contro chi é abituato a metterci i piedi in testa, giornal… - infoitsport : Fiorentina, per sostituire Cutrone restano in piedi le idee Piatek e Scamacca - mamaru72717945 : @lorenzocattivo @contromano2 @Antimosj7 @90sfootball Tutto il sistema era marcio. Juve Inter Milan Roma Lazio fiore… -