Italia, due scosse di terremoto in pochi minuti (Di sabato 2 gennaio 2021) Due lievi scosse di terremoto sono state avvertite nella mattinata di oggi, 2 gennaio, nella zona della Solfatara, tra il territorio del comune di Pozzuoli e il limitrofo quartiere napoletano di Bagnoli. La prima c'è stata alle 10 e 8 secondi, come registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si è trattato di una scossa molto lieve, di magnitudo 1, nonostante ciò è stata chiaramente avvertita in quanto molto superficiale: è avvenuta ad appena 1 km di profondità. La seconda, poco meno di 15 minuti dopo: è stata registrata alle 10:18:10, alla stessa profondità stimata ma con magnitudo 1.7. Per entrambe l'epicentro è stato localizzato nella zona di Agnano-Pisciarelli. Si tratterebbe di fenomeni legati al bradisismo, che da sempre caratterizza tutta l'area dei Campi Flegrei. Nelle ultime ... Leggi su howtodofor (Di sabato 2 gennaio 2021) Due lievidisono state avvertite nella mattinata di oggi, 2 gennaio, nella zona della Solfatara, tra il territorio del comune di Pozzuoli e il limitrofo quartiere napoletano di Bagnoli. La prima c'è stata alle 10 e 8 secondi, come registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si è trattato di una scossa molto lieve, di magnitudo 1, nonostante ciò è stata chiaramente avvertita in quanto molto superficiale: è avvenuta ad appena 1 km di profondità. La seconda, poco meno di 15dopo: è stata registrata alle 10:18:10, alla stessa profondità stimata ma con magnitudo 1.7. Per entrambe l'epicentro è stato localizzato nella zona di Agnano-Pisciarelli. Si tratterebbe di fenomeni legati al bradisismo, che da sempre caratterizza tutta l'area dei Campi Flegrei. Nelle ultime ...

Agenzia_Ansa : La notte di San Silvestro nel reparto Covid, il racconto di un primario - VIDEO 'Due dita di prosecco a un paziente… - matteosalvinimi : Come Salvatore, 60 anni e giacca e cravatta, che dopo una vicenda sfortunata ha perso la sua abitazione e vive in s… - borghi_claudio : @VincenzoVinse71 No, mi faccia capire, due giorni di Italia razzista su tutti i giornali e poi sono io che strument… - Piero42395724 : RT @MarcoSanavia1: Una lunghissima lista di località sciistiche aperte in Europa. Le soluzioni sono due: o il covid c’è solo in Italia oppu… - OresteM92 : RT @TELADOIOLANIUS: Le sorti dell'Italia in mano a #Renzie e #Conte , due pistoleros con le pistole scariche: uno che rappresenta il 2% e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia due Decreto Natale, l’Italia in zona rossa: cosa si può fare oggi 2 gennaio – Regole e deroghe agli… Il Fatto Quotidiano Covid:in Molise 50 vaccinati,percentuale più bassa d'Italia

CAMPOBASSO, 02 GEN - In regione stenta a decollare la campagna vaccinale contro il Covid. In base al report nazionale aggiornato alle 23.30 di ieri, su 2.975 dosi consegnate sono state somministrate s ...

Turismo, cinque suggerimenti sulle mete degli italiani nel 2021

Come viaggeranno gli italiani nel 2021? Ecco cinque possibili tendenze: Il viaggio lontano. Da una ricerca effettuata recentemente dal portale volagratis.com è emerso che le Mald ...

CAMPOBASSO, 02 GEN - In regione stenta a decollare la campagna vaccinale contro il Covid. In base al report nazionale aggiornato alle 23.30 di ieri, su 2.975 dosi consegnate sono state somministrate s ...Come viaggeranno gli italiani nel 2021? Ecco cinque possibili tendenze: Il viaggio lontano. Da una ricerca effettuata recentemente dal portale volagratis.com è emerso che le Mald ...