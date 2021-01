“Il regalo di Capodanno ai cittadini beneventani” | la nota di ‘Progetto Sannio’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono i regali che trovi sotto l’albero, spesso graditi, e quelli di fine anno ai quali chiunque avrebbe fatto volentieri a meno. La società Andreani Tributi, che cura il recupero dei crediti che il comune di Benevento vanta nei confronti dei, ha inviato sul gong dell’anno appena andato in soffitta, numerose raccomandate con richiesta del saldo di vecchie sanzioni (prevalentemente multe stradali) che si riferiscono all’anno 2015. Forte il commento del presidente cittadino di Progetto Sannio, Leonardo Palazzo, che insieme al coordinatore l’avv. Vittorio Fucci, rimangono molto perplessi sulle tempistiche in un momento storico molto particolare: “Partendo dal fatto che i debiti passati vanno saldati – ha esordito Palazzo – trovo alquanto fortemente innopportuno quello che la Andreani Tributi ha confezionato per i ...