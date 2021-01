Ibrahimovic | cambia tutto | torna a indosssare quella maglia!

(Di sabato 2 gennaio 2021) Zlatanè approdato in rossonero soltanto una stagione fa e sta dimostrando grandi cose, potrebbere ad indossare la sua maglia del cuore All’alba dei suoi 39 anni, Zlatanè (ri)approdato al Milan. Certi amori fanno giri immensi, ma poi rino: è questo il caso che vede protagonista l’attaccante svedese che, dopo l’addio L'articolo proviene da Inews.it.

Livia_DiGioia : RT @masolinismo: il risultato del derby cambia da 1-2 a 1-2 ibrahimovic è finita - masolinismo : il risultato del derby cambia da 1-2 a 1-2 ibrahimovic è finita - PepB__ : @tangoverotwit @ZZiliani Ma per favore cambia sport guarda le bocce il biliardo se dici che Ibrahimovic e meglio di Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic cambia

Inews24

Zlatan Ibrahimovic è approdato in rossonero soltanto una stagione fa e sta dimostrando grandi cose, potrebbe tornare ad indossare la sua maglia del cuore ...Ibrahimovic punta a giocare i prossimi Europei. Infatti, dopo un periodo durato quasi quattro anni, Zlatan potrebbe tornare inaspettatamente in Nazionale. Come riportato dalla Gazzetta ...