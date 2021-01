Francesco Colleoni | chi è il leghista ucciso in casa

Leggi su ck12

(Di sabato 2 gennaio 2021) Èil ristoratore trovato morto in provincia di Bergamo. Fu assessore negli anni ’90 e segretario fino al 2004 Una giornata orribile per la Lega Nord con due tremendi notizie. Oltre alla morte a 90 anni di Marco Formentini, primo e unico sindaco verde di Milano per un mandato dopo Tangentopoli, questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di. Ex segretario provinciale della Lega a Bergamo, è stato trovato nel cortile dellae del ristorante che gestiva, Il carroccio, a Brembo, frazione di Daltime, nella Bergamasca. Sulla testa evidenti ferite. L’intervento dei sanitari del 118 è stato inutile. Sul tragico fatto indagano i carabinieri di Treviglio che questa mattina hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Viste le ferite, l’ipotesi più ...