Francesca Pascale e Paola Turci si sono davvero lasciate? I retroscena (Di domenica 3 gennaio 2021) Lo scorso agosto Paola Turci e Francesca Pascale sono state paparazzate mentre si baciavano a bordo di un bellissimo yacht di quasi 30 metri. Da allora i settimanali hanno parlato spesso di loro, ma la scorsa settimana Dagospia ha lanciato il rumor di una possibile rottura. "Il flirt tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale ha acceso l'estate gossippara. Il bacio su uno yacht in Cilento era stato pubblicato dal settimanale Oggi e da quel momento si sono perse le loro tracce. La brava cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Nessun commento su questa storia che, stando a quanto apprende Dagospia, si sarebbe conclusa. La Turci dopo mesi tornerà in ...

