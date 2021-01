Covid, Pregliasco: "Si prefigura la terza ondata". Scuole chiuse e zona rossa oltre il 6 gennaio? (Di sabato 2 gennaio 2021) « L'anno nuovo non promette bene . I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata». In un’intervista a La Stampa Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università... Leggi su feedpress.me (Di sabato 2 gennaio 2021) « L'anno nuovo non promette bene . I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli eno una». In un’intervista a La Stampa Fabrizio, virologo dell’Università...

'La vaccinazione non darà risultati a breve per cui per diversi mesi, circa fino a fine 2021', prevede Pregliasco. In un’intervista a La Stampa Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di ...

Covid, Fabrizio Pregliasco: «Il freddo aumenta i rischi, decisivi i prossimi 3 mesi»

«Gli sbalzi di temperatura hanno un’efficacia purtroppo notevole nel favorire la diffusione dei virus respiratori come l’influenza, ma anche di quelli simil influenzali. Perché con la stagione inverna ...

'La vaccinazione non darà risultati a breve per cui per diversi mesi, circa fino a fine 2021', prevede Pregliasco. «Gli sbalzi di temperatura hanno un'efficacia purtroppo notevole nel favorire la diffusione dei virus respiratori come l'influenza, ma anche di quelli simil influenzali. Perché con la stagione inverna ...