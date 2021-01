Armi all'Egitto, il Governo alla sbarra: non lasciamo soli i genitori di Giulio Regeni (Di sabato 2 gennaio 2021) La domanda che attende ancora una risposta E' quella che Globalist continua a porre al presidente del Consiglio: ' Il 23 dicembre è stata consegnata alla Marina militare egiziana ed è salpata in ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) La domanda che attende ancora una risposta E' quella che Globalist continua a porre al presidente del Consiglio: ' Il 23 dicembre è stata consegnataMarina militare egiziana ed è salpata in ...

La famiglia ha annunciato un esposto-denuncia per violazione della legge 185/90, che vieta l’esportazioni di armi verso Paesi, i cui governi siano responsabili di gravi violazioni dei diritti umani ...

Omicidio Regeni, i Verdi annunciano: "Esposto in Procura contro la vendita di armi all'Egitto"

"Un esposto in Procura contro la vendita di armi all'Egitto". Ad annunciare la prossima deposizione dell'atto contro il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio sono i Verdi, c ...

