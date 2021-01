10 tra i film più attesi per il 2021

Leggi su wired

(Di sabato 2 gennaio 2021) Una buona parte deiche aspettiamo per ilè composta da quelli che già attendevamo per il 2020 e che sono stati rimandati a causa della chiusura delle sale. Della lista fanno parte diversiitaliani importanti e ovviamente un grosso elenco di blockbuster americani che di data in data continuano a essere spostati in avanti in attesa di un lancio sul grande schermo. Riportiamo solo le date di uscita ufficiali confermate finora, ma suscettibili di possibili slittamenti in avanti, se si rendesse necessario proseguire con la chiusura dei cinema (negli altri l’uscita è prevista genericamente nel). Diabolik di Marco e Antonio Manetti È il fumetto italiano degli anni ‘60 per antonomasia, coevo alle rivoluzioni della Marvel ma completamente diverso, giallo e fieramente d’altri tempi. I fratelli Manetti hanno ...