Verolanuova (Brescia) – Tragedia 62enne in mezzo la strada dopo un malore

La tragedia si è consumata il primo giorno del 2021 a Verolanuova: per la vittima, un 62enne, non c'è stato nulla da fare. Colpito da un malore improvviso, a poche ore dall'inizio del nuovo anno, è morto mentre passeggiava in paese: questo il tragico destino di un. Il dramma si è consumato venerdì mattina,

La tragedia si è consumata il primo giorno del 2021 a Verolanuova: per la vittima, un 62enne, non c’è stato nulla da fare. Colpito da un malore improvviso, a poche ore dall’inizio del nuovo anno, è m ...Sono state decine le chiamate ai soccorritori del 118 la notte di Capodanno in tutto il Bresciano a causa di malori sopraggiunti per l'abuso di alcol. E così il personale sanitario, dalla Valle Camoni ...