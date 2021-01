Una bimba di colore la prima nata in Liguria: Toti posta la foto e partono gli insulti razzisti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo paese si dimostra ancora una volta arretrato anni luce: dopo la foto dei primi nati in Liguria nel 2021 pubblicata dal presidente della regione Toti, non sono mancati i commenti razzisti, che '... Leggi su globalist (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo paese si dimostra ancora una volta arretrato anni luce: dopo ladei primi nati innel 2021 pubblicata dal presidente della regione, non sono mancati i commenti, che '...

Tutto è iniziato quando Giovanni Toti ha salutato su Facebook la prima bimba ligure nata a Genova nel 2021. Il post è stato però subissato di commenti razzisti poiché la piccola è di origini nigeriane ...

La prima nata a Palermo è una bimba venuta alla luce all’ospedale Civico

La prima nata a Palermo è una bimba. E' venuta alla luce Ania Cecilia, alle 00.39 nel reparto di ostetricia dell'ospedale Civico. L'articolo La prima nata a Palermo è una bimba venuta alla luce all’os ...

Tutto è iniziato quando Giovanni Toti ha salutato su Facebook la prima bimba ligure nata a Genova nel 2021. Il post è stato però subissato di commenti razzisti poiché la piccola è di origini nigeriane ...