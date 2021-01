"Storia tristissima, la pagina più brutta". Zaniolo, parla il re del gossip: com'è andata davvero con la sua ex incinta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Calcio e gossip. Nicolò Zaniolo è al cento di una "Storia tristissima, una delle pagine più brutte legate a un futuro campione del mondo del calcio". A definirla così è Gabriele Parpiglia, storica firma di Chi e collaboratore fidatissimo di Alfonso Signorini. Il calciatore della Roma, 21 anni, ha da poco iniziato una relazione con Madalina Ghenea, splendida modella e attrice romena, ma contemporaneamente la sua ex Sara Scaperrotta ha annunciato di essere aspettare un figlio dal giocatore. Zaniolo ha detto di essere pronto a prendersi la sua responsabilità come padre, ma la famiglia di Sara lo accusa di essere letteralmente scappato, dopo aver buttato fuori casa la ragazza. "La situazione è grave - sottolinea Parpiglia intervistato da Radio Sportiva -. Nella prima settimana di dicembre il test ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Calcio e. Nicolòè al cento di una ", una delle pagine più brutte legate a un futuro campione del mondo del calcio". A definirla così è Gabriele Parpiglia, storica firma di Chi e collaboratore fidatissimo di Alfonso Signorini. Il calciatore della Roma, 21 anni, ha da poco iniziato una relazione con Madalina Ghenea, splendida modella e attrice romena, ma contemporaneamente la sua ex Sara Scaperrotta ha annunciato di essere aspettare un figlio dal giocatore.ha detto di essere pronto a prendersi la sua responsabilità come padre, ma la famiglia di Sara lo accusa di essere letteralmente scappato, dopo aver buttato fuori casa la ragazza. "La situazione è grave - sottolinea Parpiglia intervistato da Radio Sportiva -. Nella prima settimana di dicembre il test ha ...

