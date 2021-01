Quando torna l'Italia "a fasce": tutti i dubbi sulle riaperture (Di sabato 2 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Dal 7 gennaio potrebbe essere ripristinato il ''sistema fasce" per le Regioni. A rischio riapertura di bar, negozi e ristoranti A partire dal 7 gennaio, il governo potrebbe ripristinare l'ormai noto "sistema a fasce", ovvero, quello per cui ciascuna regione sarà contrassegnata da un colore (rosso, arancione o giallo) in misura del livello di pericolosità della trasmissione virale. Se l'idea iniziale era quella di ripristinare la zona gialla su gran parte del territorio nazionale con un conseguente allentamento delle "restrizioni natalizie", ora si profila una ennesima inversione di rotta. Proccupa la repentina risalita dell'Indice Rt tanto quanto l'eventualità di riaprire le attività con la curva dei contagi di nuovo in impennata. Per questo motivo, il governo ha deciso di navigare a vista rimandando ogni scelta a ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Dal 7 gennaio potrebbe essere ripristinato il ''sistema" per le Regioni. A rischio riapertura di bar, negozi e ristoranti A partire dal 7 gennaio, il governo potrebbe ripristinare l'ormai noto "sistema a", ovvero, quello per cui ciascuna regione sarà contrassegnata da un colore (rosso, arancione o giallo) in misura del livello di pericolosità della trasmissione virale. Se l'idea iniziale era quella di ripristinare la zona gialla su gran parte del territorio nazionale con un conseguente allentamento delle "restrizioni natalizie", ora si profila una ennesima inversione di rotta. Proccupa la repentina risalita dell'Indice Rt tanto quanto l'eventualità di riaprire le attività con la curva dei contagi di nuovo in impennata. Per questo motivo, il governo ha deciso di navigare a vista rimandando ogni scelta a ...

