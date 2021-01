Premier League, oggi inizia la 17ª giornata. Il programma (Di venerdì 1 gennaio 2021) In Premier League si gioca anche il primo dell’anno, dopo la smentita delle voci di un possibile stop del campionato per l’aumento di casi di Covid-19, oggi parte il diciassettesimo turno della stagione, ecco il programma: VENERDI’ 1 GENNAIO Everton-West Ham alle 18.30 Manchester United-Aston Villa alle 21.00 SABATO 2 GENNAIO Tottenham-Leeds United alle 13.30 Crystal Palace-Sheffield United alle 16.00 Brighton & Hove Albion-Wolverhampton alle 18.30 WBA-Arsenal alle 21.00 DOMENICA 3 GENNAIO Burnley-Fulham alle 13.00 Newcastle-Leicester City alle 15.15 Chelsea-Manchester City alle 17.30 LUNEDI’ 4 GENNAIO Southampton-Liverpool alle 21.00 Foto: Twitter Premier League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021) Insi gioca anche il primo dell’anno, dopo la smentita delle voci di un possibile stop del campionato per l’aumento di casi di Covid-19,parte il diciassettesimo turno della stagione, ecco il: VENERDI’ 1 GENNAIO Everton-West Ham alle 18.30 Manchester United-Aston Villa alle 21.00 SABATO 2 GENNAIO Tottenham-Leeds United alle 13.30 Crystal Palace-Sheffield United alle 16.00 Brighton & Hove Albion-Wolverhampton alle 18.30 WBA-Arsenal alle 21.00 DOMENICA 3 GENNAIO Burnley-Fulham alle 13.00 Newcastle-Leicester City alle 15.15 Chelsea-Manchester City alle 17.30 LUNEDI’ 4 GENNAIO Southampton-Liverpool alle 21.00 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Premier League I risultati in Premier League Goal.com Il traccolo dello Sheffield: 2 punti in classifica, l'anno scorso sognava l'Europa

L'anno scorso ha sfiorato l'Europa, finendo al nono posto; quest'anno è la squadra peggiore d'Europa, avendo totalizzato solo due punti.

Premier, post ritenuto razzista: 3 giornate di stop e multa per Cavani

Il giocatore del Manchester United è stato squalificato dalla FA (Football Association) per tre giornate e multato di 100 mila sterline (circa 110 mila euro) in quanto la frase è stata ritenuta offens ...

