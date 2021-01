Nuovo Dpcm, dal 7 gennaio si torna alle Regioni colorate. Attesa per Calabria e Sicilia (Di venerdì 1 gennaio 2021) In Attesa del Nuovo Dpcm: del 7 gennaio, quando si dovrebbe tornare alle Regioni divise in zone. In base anche all'indice Rt che desta ancora preoccupazioni in diverse Regioni. Incognita per la Calabria... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 gennaio 2021) Indel: del 7, quando si dovrebberedivise in zone. In base anche all'indice Rt che desta ancora preoccupazioni in diverse. Incognita per la...

trevi_vito : Adesso stanno rompendo I coglioni. - movinginverse : RT @camxamakags: in quella lettera ci troviamo il nuovo dpcm - vas_z_happenin : RT @camxamakags: in quella lettera ci troviamo il nuovo dpcm - AiselStudio : RIPARTI IN QUARTA CON #StudioAisel ?? Tutto il team vi augura un felice anno nuovo (e che sia meno funesto del prece… - AAppolloni : Il nuovo Dpcm sulle chiusure e i colori delle regioni dopo il 15 gennaio -