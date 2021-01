Nova Launcher si aggiorna alla versione 7 in beta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nova Launcher riceve un nuovo aggiornamento che lo porta alla versione 7 in beta, con un codice tutto nuovo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 1 gennaio 2021)riceve un nuovomento che lo porta7 in, con un codice tutto nuovo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Nova Launcher è uno degli storici e più apprezzati launcher alternativi per Android; per chiudere con stile il 2020, gli sviluppatori di TeslaCoil hanno deciso di rilasciare un importante aggiornament ...

Come cambiare l’icona di WhatsApp sul tuo telefono con un cappello o logo natalizio

Oltre a uno sfondo a tema, possiamo anche cambiare l’icona di WhatApp con una di Natale. Fate clic sul logo di WhatsApp e Nova Launcher consentirà di accedere alla propria galleria. Ecco come. Abbiamo ...

