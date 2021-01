Natale a 5 stelle | il cast del film in onda su Canale 5

Leggi su tpi

(Di venerdì 1 gennaio 2021)A 5– Stasera, 1 gennaio 2021, arriva in prima serata e in prima tv su5 ila 5, diretto da Marco Risi e dedicato a Carlo Vanzina. Ilè ambientato nel periodo natalizio e racconta la storia del premier Franco Rispoli che parte per un viaggio di natura politica a Budapest e ne approfitta per passare del tempo con la sua amante, una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione. I due ne approfittano per passare del tempo insieme in una lussuosa suite dell’hotel, ma il ritrovamento di un cadavere li porta sull’orlo di uno scandalo. Neldela 5vediamo Massimo Ghini che interpreta Franco ...