Lorena Bianchetti, in onda con la morte nel cuore: il ricordo straziante (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lorena Bianchetti lascia tutti senza parole rivelando un ricordo del passato che ha molto colpiti, tutto è cambiato nel giro di pochi minuti. Questa mattina su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata di A sua immagini, il programma che da oltre dieci anni è condotto da Lorena Bianchetti, molto amato e molto seguito dal pubblico a casa. La conduttrice ha svelato n una vecchia intervista che per lei non è stato sempre facile e c’è una puntata che in particolar modo non potrà mai dimenticare e che si porterà dietro per tutta la vita. LEGGI ANCHE>>>Qui è una bambina, oggi è un’affermata conduttrice: chi è? LEGGI ANCHE>>>Lutto nel mondo del cinema: è morta la ragazza della porta accanto A sua immagine, Lorena Bianchetti ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021)lascia tutti senza parole rivelando undel passato che ha molto colpiti, tutto è cambiato nel giro di pochi minuti. Questa mattina su Rai 1 andrà inuna nuova puntata di A sua immagini, il programma che da oltre dieci anni è condotto da, molto amato e molto seguito dal pubblico a casa. La conduttrice ha svelato n una vecchia intervista che per lei non è stato sempre facile e c’è una puntata che in particolar modo non potrà mai dimenticare e che si porterà dietro per tutta la vita. LEGGI ANCHE>>>Qui è una bambina, oggi è un’affermata conduttrice: chi è? LEGGI ANCHE>>>Lutto nel mondo del cinema: è morta la ragazza della porta accanto A sua immagine,...

AnonymeRai : ? 54esima Giornata Mondiale della Pace, primo dell’Anno in compagnia di Lorena Bianchetti - AnonymeRai : ? 54esima Giornata Mondiale della Pace, primo dell’Anno in compagnia di Lorena Bianchetti - ImpieriFilippo : RT @see_lallero: Lorena Bianchetti in prima serata su Rai 1, non ci crede neanche lei. - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “A Sua Immagine” di Rai1 dedicato a San Giuseppe – Conduce Lorena Bianchetti - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “A Sua Immagine” di Rai1 dedicato a San Giuseppe – Conduce Lorena Bianchetti -

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Bianchetti Rai: su Rai1 "A sua immagine" con Lorena Bianchetti - Spettacolo Agenzia ANSA 54esima Giornata Mondiale della Pace, primo dell’Anno in compagnia di Lorena Bianchetti

“A Sua Immagine” dedica alla 54esima Giornata Mondiale della Pace la sua prima puntata dell’anno, in onda domani venerdì 1° gennaio alle 11.30 su Rai1. Non c’è pace sen ...

La decisione del Vaticano è vìcina NATUZZA SARA’ SANTA

di Brunetto Fantauzzi Era una donna semplice e umile, povera e nascosta che da circa settant’anni è stata un simbolo vivente della fede cristiana, viveva in un orizzonte di amore e di sofferenze, poss ...

“A Sua Immagine” dedica alla 54esima Giornata Mondiale della Pace la sua prima puntata dell’anno, in onda domani venerdì 1° gennaio alle 11.30 su Rai1. Non c’è pace sen ...di Brunetto Fantauzzi Era una donna semplice e umile, povera e nascosta che da circa settant’anni è stata un simbolo vivente della fede cristiana, viveva in un orizzonte di amore e di sofferenze, poss ...