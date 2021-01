Lockdown, stretta sui controlli a San Silvestro: più di 1.300 persone sanzionate e 16 denunce (Di venerdì 1 gennaio 2021) Capodanno di controlli da parte delle forze dell’ordine, in un passaggio d’anno segnato dal Lockdown e dalle misure di contenimento dei contagi di Coronavirus. Secondo i dati appena diffusi dal Viminale, 1.347 persone sono state sanzionate, mentre 16 sono state denunciate a San Silvestro in ragione dei controlli delle autorità per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. Si tratta di dati in aumento rispetto a quanto visto nei giorni precedenti, inclusi Santo Stefano – quando le sanzioni erano state 969 e le denunce 8 – e Natale (823 persone sanzionate, 7 denunciate). Il report del Viminale Secondo il report fornito dal ministero dell’Interno, nell’ultimo giorno dell’anno sono 21 gli esercizi commerciali che sono stati ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Capodanno dida parte delle forze dell’ordine, in un passaggio d’anno segnato dale dalle misure di contenimento dei contagi di Coronavirus. Secondo i dati appena diffusi dal Viminale, 1.347sono state, mentre 16 sono state denunciate a Sanin ragione deidelle autorità per verificare il rispetto delle misure anti-Covid. Si tratta di dati in aumento rispetto a quanto visto nei giorni precedenti, inclusi Santo Stefano – quando le sanzioni erano state 969 e le8 – e Natale (823, 7 denunciate). Il report del Viminale Secondo il report fornito dal ministero dell’Interno, nell’ultimo giorno dell’anno sono 21 gli esercizi commerciali che sono stati ...

Popopozau : Fossi in Conte, comincerei già a scrivere il discorso con il quale annuncerà un nuovo lockdown. Visto quello che si… - sweetynb : Non tutti i mali vengono per nuocere, il coronavirus nel pieno della sua tragicità ,i suoi lockdown, restrizioni e… - mazzettam : @ildelfinogiulio @GregPignataro la GB ha appena annunciato una stretta e l'allungamento del lockdown, iSage lo ha c… - ILOVEPACALCIO : Gds: '#Palermo. Capodanno in lockdown, arriva una nuova stretta. Controlli in strada rafforzati' - JGiusi : @sumaistu47 Dal 1 gennaio tutte le piccole imprese chiuderanno definitivamente per il lockdown e ciliegina sulla to… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown stretta Lockdown e Natale, stretta in mezza Europa Adnkronos Capodanno, stretta sui controlli per il coprifuoco: pattuglie anticovid in tutta la provincia

Il comando provinciale infatti ha disposto numerosi controlli, su tutto il territorio della provincia, sia per verificare il rispetto delle normative anticontagio, sia per prevenire reati legati al va ...

Wuhan, un anno fa l’inizio dell’incubo

Un anno fa era solo una popolosa e sconosciuta cittadina della Cina Centrale. Un puntino tra i tanti, intorno alle grandi province cinesi.Fino al ...

Il comando provinciale infatti ha disposto numerosi controlli, su tutto il territorio della provincia, sia per verificare il rispetto delle normative anticontagio, sia per prevenire reati legati al va ...Un anno fa era solo una popolosa e sconosciuta cittadina della Cina Centrale. Un puntino tra i tanti, intorno alle grandi province cinesi.Fino al ...