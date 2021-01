Italia, zona gialla a rischio dal 7 gennaio: preoccupa l’Rt di alcune regioni (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’Italia dovrebbe tornare in zona gialla a partire dal 7 gennaio (con la sola eccezione dell’Abruzzo in zona arancione), ma gli ultimi dati del contagio vedono un Rt in aumento e un rapporto tamponi/positivi tornato a un preoccupante 14,1%. Per questo motivo, una parte del paese potrebbe finire di nuovo in zona arancione o rossa e non in zona gialla dopo l’Epifania come del resto era fino al 23 dicembre. In particolare, rischiano tanto Veneto, Liguria e Calabria con Rt superiore a uno, anche Puglia, Basilicata e Lombardia sono vicine alla soglia da non oltrepassare. Sarà decisiva in merito al cabina di regia del monitoraggio regionale, e una decisione arriverà dunque all’inizio della prossima settimana. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’dovrebbe tornare ina partire dal 7(con la sola eccezione dell’Abruzzo inarancione), ma gli ultimi dati del contagio vedono un Rt in aumento e un rapporto tamponi/positivi tornato a unnte 14,1%. Per questo motivo, una parte del paese potrebbe finire di nuovo inarancione o rossa e non indopo l’Epifania come del resto era fino al 23 dicembre. In particolare, rischiano tanto Veneto, Liguria e Calabria con Rt superiore a uno, anche Puglia, Basilicata e Lombardia sono vicine alla soglia da non oltrepassare. Sarà decisiva in merito al cabina di regia del monitoraggio regionale, e una decisione arriverà dunque all’inizio della prossima settimana. SportFace.

