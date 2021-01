Il calciatore del Galatasaray Elabdellaoui rischia di perdere la vista per i botti di Capodanno (Di venerdì 1 gennaio 2021) Omar Elabdellaoui, terzino del Galatasaray e della Nazionale norvegese, è rimasto gravemente ferito nella propria abitazione durante i festeggiamenti di Capodanno per l'arrivo del 2021. Nell'... Leggi su globalist (Di venerdì 1 gennaio 2021) Omar, terzino dele della Nazionale norvegese, è rimasto gravemente ferito nella propria abitazione durante i festeggiamenti diper l'arrivo del 2021. Nell'...

Ultime Notizie dalla rete : calciatore del Elabdellaoui, capodanno shock: il calciatore del Galatasaray in ospedale dopo un incidente con i fuochi d’artificio, si è ferito agli occhi Il Posticipo Ferito da fuochi d'artificio: il difensore del Galatasaray Elabdellaoui rischia di rimanere cieco

Omar Elabdellaoui, difensore norvegese di origine marocchina del Galatasaray, è ricoverato da questa notte in un ospedale di Istanbul dopo essere stato colpito al volto da un petardo durante in festeg ...

Omar Elabdellaoui, difensore norvegese di origine marocchina del Galatasaray, è ricoverato da questa notte in un ospedale di Istanbul dopo essere stato colpito al volto da un petardo durante in festeg ...