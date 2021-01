Enduro | Andrea Verona passa a KTM per la stagione 2021

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Dopo quattro anni trionfali in sella alla TM ufficiale, è arrivato il momento di cambiare aria per. Il 21enne vicentino, campione del mondo2020 nella categoria E1 , sarà infatti ...

La Gazzetta dello Sport

Dopo un'avventura ricca di soddisfazioni in sella alla TM Factory, culminata con il titolo mondiale E1, il 21enne di Piovene Rocchette è pronto per questa nuova sfida con la Casa austriaca ...Il vicentino, Campione del Mondo 2020 EnduroGP in classe E1, lascia la TM e approda nel nuovo team per provare a confermare il proprio dominio ...