Bufera sulla mamma di Pierpaolo Pretelli | lui ha frainteso? Arriva il chiarimento del fratello

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 1 gennaio 2021) L’intervento delladinella puntata speciale del GrandeVip andata in onda ieri sera ha lasciato in molti interdetti. Sui social numerosi utenti hanno criticato le parole della donna che ha chiaramente rivelato al figlio la perdita di consensi nell’ultimo periodo, invitandolo a tornare sui suoi passi. Un atteggiamento che lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.