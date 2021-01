Botti, interventi dei vigili del fuoco in netta diminuzione: 40 in Campania (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 229 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in netta diminuzione rispetto allo scorso anno, quando furono 686, variazione legata alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19. Il numero maggiore anche quest’anno nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171), Campania 40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16. Complessivamente sono stati 705.000 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai vigili del fuoco nel corso del 2020, una media di 2.000 al giorno. Riduzione rispetto al 2019, quando gli interventi furono 776.807, una variazione legata alla minore mobilità e attività produttiva durante i periodi di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati 229 stanotte glideidelriconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, inrispetto allo scorso anno, quando furono 686, variazione legata alle misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19. Il numero maggiore anche quest’anno nel Lazio 45 (lo scorso anno furono 171),40, Puglia 24, Veneto 19, Lombardia 18, Sicilia 17, Liguria 16. Complessivamente sono stati 705.000 glidi soccorso effettuati in Italia daidelnel corso del 2020, una media di 2.000 al giorno. Riduzione rispetto al 2019, quando glifurono 776.807, una variazione legata alla minore mobilità e attività produttiva durante i periodi di ...

Agenzia_Ansa : Botti di Capodanno: ferito da un petardo, morto 13enne ad #Asti. Nel Napoletano donna rimasta ferita alla testa da… - Gazzetta_it : Botti di Capodanno, muore un 13enne ad Asti. In Italia un terzo degli interventi di un anno fa - Open_gol : Un 13enne è morto ad Asti per lesioni all’addome causate da un petardo. A Napoli una donna è stata colpita da un pr… - AlessandroBonon : ma non erano vietati? Morto un ragazzo di 13 anniDonna ferita da una scheggia - gnomini : RT @Gazzetta_it: Botti di Capodanno, muore un 13enne ad Asti. In Italia un terzo degli interventi di un anno fa -