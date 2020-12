Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 14:10 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione ma ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi innesta un capodanno in lockdown 6 giorni in cui l’Italia sarà zona rossa intervallati da 24 ore di zona arancione nella giornata del 4 gennaio nella notte di San Silvestro il coprifuoco durerà due ore in più terminerà Infatti domani mattina alle ore 7 inizierà come sempre alle 22 vietate le feste con tanti ospiti abusivi e secondo Coldiretti quasi un italiano su due il 47% è pronto a denunciare eventuali comportamenti scorretti secondo Confcommercio boom di vendite nel settore alimentare a cominciare da vini di qualità la spesa media per il cenone a casa si aggira attorno ai €65 a famiglia le regioni chiedono al governo di poter rinviare la riapertura degli impianti di scidal 7 al 18 gennaio intanto gli ultimi dati sulle epidemia di covid in Letta tasso di positività torna ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 31 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazione ma ritrovate l’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi innesta un capodanno in lockdown 6 giorni in cui l’Italia sarà zona rossa intervallati da 24 ore di zona arancione nella giornata del 4 gennaio nella notte di San Silvestro il coprifuoco durerà due ore in più terminerà Infatti domani mattina alle ore 7 inizierà come sempre alle 22 vietate le feste con tanti ospiti abusivi e secondo Coldiretti quasi un italiano su due il 47% è pronto a denunciare eventuali comportamenti scorretti secondo Confcommercio boom di vendite nel settore alimentare a cominciare da vini di qualità la spesa media per il cenone a casa si aggira attorno ai €65 a famiglia le regioni chiedono al governo di poter rinviare la riapertura degli impianti di scidal 7 al 18 gennaio intanto gli ultimi dati sulle epidemia di covid in Letta tasso di positività torna ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Vaccino Moderna efficace a 94,1%,100% in forme gravi. Germania, 964 ... Il Sole 24 ORE Si è allontanato volontariamente da casa il 28enne di Domodossola: rintracciato a Londra

Matteo Alessandro Rodà, 28enne della zona di Domodossola, è stato rintracciato a Londra dalla polizia. Rincuorati i familiari che avevano fatto denuncia di scomparsa da qualche settimana. Il giovane s ...

Il 2020 e lo sport nel Piceno: personaggi e successi in 365 giorni

Si conclude il 2020, ma quali sono stati i personaggi e gli eventi dello sport nel Piceno più importanti? Vediamoli assieme, dal calcio al resto.

