Ufficiale | Gianluca Turchetta torna alla Casertana

(Di giovedì 31 dicembre 2020) LaFC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’attaccanteche arriva in rossoblu dall’FC Sudtirol con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’accordo verrà ratificato e di conseguenza avrà effetto a partire dall’apertura della sessione di mercato prevista per il prossimo 4 gennaio. Per l’attaccante classe 1991 si tratta di un ritorno all’ombra della Reggia dopo l’esperienza della stagione 2017-18 che lo vide assoluto protagonista e trascinatore della squadra che si attestò come la migliore dell’intera serie C per punti conquistati nel girone di ritorno. 7 gol e 5 assist in 33 presenze con la maglia dei falchetti per colui che proprio in quell’annata venne soprannominato ‘flauto magico’ per la sua inconfondibile esultanza. “Sono felicissimo dire in una ...