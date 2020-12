Recupero infortunati: Gattuso prepara la tabella per il rientro (Di giovedì 31 dicembre 2020) Gennaro Gattuso ha cerchiato di rosso una data e per quel giorno vorrà riavere a disposizione tutti e tre gli infortunati. Koulibaly, Mertens e Osimhen, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 31 dicembre 2020) Gennaroha cerchiato di rosso una data e per quel giorno vorrà riavere a disposizione tutti e tre gli. Koulibaly, Mertens e Osimhen, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MCalcioNews : Genoa: il punto sul recupero degli infortunati in vista della Lazio ? - TuttoFanta : ?? #CAGLIARI: #Rog è stato sottoposto ad intervenuto chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anterior… - ProfidiAndrea : ?? ?????????????? ?????????????????????????? - Gli infortunati e i tempi di recupero, gli squalificati e 2 sono positivi al #Covid… - TuttoFanta : ??Report #SAMPDORIA: ?Terapie e fisioterapia per #Gabbiadini. ?Per #Bereszynski specifico in palestra e sul campo. ?… - TuttoFanta : ??Report #BENEVENTO: •In recupero #Maggio. •#IagoFalque ancora alle prese con il problema al polpaccio. •Visita di c… -

Ultime Notizie dalla rete : Recupero infortunati Serie A, 14ª giornata: gli infortunati e i tempi di recupero Fantacalcio ® Ibrahimovic arriva oggi forse salta anche la Juve Farà altri accertamenti

MILANO. Zlatan Ibrahimovic oggi tornerà in Italia e nei prossimi giorni si avranno maggiori certezze sui suoi tempi di recupero. Entro domani il campione svedese, e gli altri infortunati Ismael Bennac ...

Ibrahimovic migliora e vuole tornare: la possibile data del rientro

Mercoledì Zlatan Ibrahimovic è rientrato in Italia dopo la breve vacanza trascorsa in Svezia. Accompagnato dalla moglie Helena, si è recato in una clinica di Milano per un controllo ...

MILANO. Zlatan Ibrahimovic oggi tornerà in Italia e nei prossimi giorni si avranno maggiori certezze sui suoi tempi di recupero. Entro domani il campione svedese, e gli altri infortunati Ismael Bennac ...Mercoledì Zlatan Ibrahimovic è rientrato in Italia dopo la breve vacanza trascorsa in Svezia. Accompagnato dalla moglie Helena, si è recato in una clinica di Milano per un controllo ...