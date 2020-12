Recovery | da Superbonus a banda ultralarga | spunta cronoprogramma dei progetti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Presidente del Consiglio Conte prova a guardare avanti ma col passare delle ore proiettare la vita dell’esecutivo troppo in là nel tempo è tutt’altro che scontato. Nell’ultimo giorno del 2020, Matteo Renzi non solo non fa retromarcia ma sgancia un’altra bomba che fa tremare Palazzo Chigi e disturba i sonni del Presidente della Repubblica Mattarella, di certo non confortato dalle ultime dichiarazioni rilasciate dal leader di IV. “Sono stato partner per mandare a casa Salvini e per prendere i soldi in Europa: non sarò complice del più grave spreco di denaro pubblico. Sono per spenderli tutti e spenderli bene: ma se qualcuno vuole spenderli male lo faccia senza di noi. Semplice, no? Questa l’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore che fa salire l’asticella della tensione alle stelle. “Quanto al Conte ter- aggiunge – non è un problema di formule: il problema è dove portiamo l’Italia nei ...