Mattarella | ' vaccinarsi è un dovere | tutelare salute propria e degli altri'

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "La scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranza e pregiudizi. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito digratuitamente: perché è giusto e perché necessario per la sicurezza comune.è una scelta di responsabilità, un. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del mesaggio di fine anno. "Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario-ha sottolineato il Capo dello Stato- laed è doveroso proteggere quella, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò ...