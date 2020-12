L’incubo di Davide Cassani Il racconto del ct

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 31 dicembre 2020)di, lo racconta lui stesso in un’intervista rilasciata al sito il giornale.it Il ct della nazionale azzurra di ciclismo spegnerà 60 candeline proprio il 1° gennaio. Sulha dichiarato: “Tutto nasce da un brutto incidente del 1973. Papà trasportava con il suo camion vino in giro per tutta Italia ed ebbe un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::su Facebook: “Bisogna reagire” Il ctguarda al futuro del ciclismo: “Posso uscire?” L’attacco di: “Giro d’Italia, mancato rispetto” Mondiali Ciclismo Imola 2020, i convocati dell’Italia ...