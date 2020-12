Le 10 fiction più viste in tv nel 2020: c’è solo la Rai (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ stato un anno davvero che resterà nella storia quello che si chiude oggi 31 dicembre 2020. Un anno segnato in modo indelebile dalla pandemia che ha cambiato le vite di tutti noi. E’ stato l’anno del covid 19, del lockdown, delle oltre 70 mila vittime in Italia. Ma è stato anche l’anno nel quale gli italiani si sono ritrovati davanti alla tv per oltre due mesi, senza poter uscire di casa. E le fiction, quelle Rai in particolare, hanno registrato ascolti da record. Nella top ten delle fiction più viste in questo anno che si chiude proprio oggi, svettano solo 10 titoli della Rai, a dimostrazione di quanto ormai Mediaset sia indietro rispetto alla rete ammiraglia Rai. Le dieci fiction più viste, con numeri che in quel di Mediaset non si vedono da secoli, sono i grandi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ stato un anno davvero che resterà nella storia quello che si chiude oggi 31 dicembre. Un anno segnato in modo indelebile dalla pandemia che ha cambiato le vite di tutti noi. E’ stato l’anno del covid 19, del lockdown, delle oltre 70 mila vittime in Italia. Ma è stato anche l’anno nel quale gli italiani si sono ritrovati davanti alla tv per oltre due mesi, senza poter uscire di casa. E le, quelle Rai in particolare, hanno registrato ascolti da record. Nella top ten dellepiùin questo anno che si chiude proprio oggi, svettano10 titoli della Rai, a dimostrazione di quanto ormai Mediaset sia indietro rispetto alla rete ammiraglia Rai. Le diecipiù, con numeri che in quel di Mediaset non si vedono da secoli, sono i grandi ...

Anna50732053 : @Giusy05033470 @fictionmediaset Meglio realizzare fiction brevi e, soprattutto, evitare più stagioni! Il pubblico d… - Antonel83482346 : @CheDioCiAiuti6 Personalmente non sono molto convinta di vedere la sesta serie della fiction perché dalle anticipaz… - msdos_stoner : la rai ci passs fiction su sette di evangelisti intanto gli americani ci fanno una bella serie antipro su uno dei taboo italiani più grandi. - sswallowthesea : @bevllisario Già... ma ultimamente le serie di netflix non mi piacciono... tranne per alcune eccezioni boh in gener… - Anna50732053 : Sara d'Amario (Patrizia) è un'attrice fantastica. Mi piace tantissimo. Merita più spazio nella fiction italiana #FratelliCaputo -

