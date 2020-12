In Brasile la folla si scatena: riversati sulla spiaggia in barba al lockdown (Di giovedì 31 dicembre 2020) Accade sulla spiaggia di Ipanema a Rio De Janeiro, dove una grande folla si è riversata per festeggiare l’ultimo dell’anno. Più di 3000 posti auto bloccati: colpa della folla numerosissima che, in barba al lockdown nazionale indetto, si è riversata sulla spiaggia di Ipanema, una delle più famose di Rio De Janeiro, confinante con la famosissima spiaggia di Copacabana. Senza mascherina e senza distanziamento sociale, i brasiliani hanno passato tutta la notte che precede l’ultimo dell’anno sulla spiaggia a fare festa, senza nessun controllo. Intanto erano già stati annullati precedentemente i festeggiamenti del Capodanno sulla spiaggia carioca, data ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Accadedi Ipanema a Rio De Janeiro, dove una grandesi è riversata per festeggiare l’ultimo dell’anno. Più di 3000 posti auto bloccati: colpa dellanumerosissima che, inalnazionale indetto, si è riversatadi Ipanema, una delle più famose di Rio De Janeiro, confinante con la famosissimadi Copacabana. Senza mascherina e senza distanziamento sociale, i brasiliani hanno passato tutta la notte che precede l’ultimo dell’annoa fare festa, senza nessun controllo. Intanto erano già stati annullati precedentemente i festeggiamenti del Capodannocarioca, data ...

In Nuova Zelanda il 2021 è già cominciato: nel paese dichiarato Covid free da un paio di mesi sono scoppiati festeggiamenti in strada con ...

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 31 DIC - La spiaggia di Ipanema, una delle più visitate dai turisti in vacanza a Rio de Janeiro, è stata presa d'assalto dalla folla, la notte scorsa, nonostante le misure pre ...

