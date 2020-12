Frana a Costermano, paura nella Valle dei Mulini (Di giovedì 31 dicembre 2020) Frana nella scorsa notte a Costermano: come si apprende da veronasera.it, dalle 2 di stanotte i vigili del fuoco di alcuni distaccamenti del veronese, come quello di Bardolino, sono all’opera per mettere in sicurezza un ampio spazio nella Valle dei Mulini. In mattinata sono arrivati elicotteri (in foto un mezzo da elisoccorso dei vigili del fuoco, ndr) da Venezia per monitorare la situazione dall’alto. Una grossa porzione di terreno si è distaccata, probabilmente a causa del maltempo dei giorni scorsi, da un costone che affianca la strada che conduce alla trattoria La Val. Il distaccamento sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. Fortunatamente il ristorante non è stato interessato dalla Frana e non ci sono feriti. Al momento gli unici danni riportati sono quelli ... Leggi su giornal (Di giovedì 31 dicembre 2020)scorsa notte a: come si apprende da veronasera.it, dalle 2 di stanotte i vigili del fuoco di alcuni distaccamenti del veronese, come quello di Bardolino, sono all’opera per mettere in sicurezza un ampio spaziodei. In mattinata sono arrivati elicotteri (in foto un mezzo da elisoccorso dei vigili del fuoco, ndr) da Venezia per monitorare la situazione dall’alto. Una grossa porzione di terreno si è distaccata, probabilmente a causa del maltempo dei giorni scorsi, da un costone che affianca la strada che conduce alla trattoria La Val. Il distaccamento sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte e mezza. Fortunatamente il ristorante non è stato interessato dallae non ci sono feriti. Al momento gli unici danni riportati sono quelli ...

emergenzavvf : #Verona #31dicembre, da stanotte intervento a Costermano sul Garda per una frana che ha investito alcune automobili… - AnsaVeneto : Terremoti: scosse causano frana in paese nel Veronese. A Costermano sul Garda evacuata famiglia di 4 persone #ANSA - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: #Verona #31dicembre, da stanotte intervento a Costermano sul Garda per una frana che ha investito alcune automobili e ost… - AndreGiovannoni : RT @emergenzavvf: #Verona #31dicembre, da stanotte intervento a Costermano sul Garda per una frana che ha investito alcune automobili e ost… - MassimoChiaram7 : RT @emergenzavvf: #Verona #31dicembre, da stanotte intervento a Costermano sul Garda per una frana che ha investito alcune automobili e ost… -