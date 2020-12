Flash News del 31 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutta Italia, da oggi è in zona rossa: restrizioni più severe fino al 6 Gennaio, con una pausa prevista il 4. Il coprifuoco solo per la notte di San Silvestro sarà in vigore fino alle 7 del mattino. Il Ministero Dell’Interno assicura controlli intensificati anche sui social, per fermare veglioni clandestini; Intanto la curva del contagio decresce ma molto lentamente, non solo: i dati dell’ultimo monitoraggio dell’ISS ci dicono che l’indice di contagiosità è in leggero aumento rispetto alla settimana scorsa. Sempre altissimo il numero dei decessi: 575 solo ieri; Sono ancora cinque le regioni in difficoltà per i posti letto: l’ISS si appella al senso di responsabilità invitando tutti al rispetto rigoroso delle norme anti Covid. Niente assembramenti, distanziamento fisico e uso delle mascherine; Prosegue la campagna vaccinale in corso: le vaccinazioni in ospedali e RSA. Gli italiani ...